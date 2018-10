Ethiopie: Le marathonien médaillé olympique, Feyisa Lilesa est rentré d'exil

Issifou Bourahana quitte l'AS Togo Port et le championnat togolais. Plus »

« Je n'ai aucune ambition en politique, a-t-il conclue. Mon projet est de continuer à courir et de m'améliorer. Aux Etats-Unis, je n'avais pas de bonnes conditions d'entraînement. Je veux revenir à mes performances antérieures et j'ai bon espoir de réaliser de bons résultats pour mon pays et pour moi-même. »

Lors d'une conférence de presse organisée dans un hôtel de la capitale Addis-Adeba, le sportif s'est dit « heureux d'être de retour » dans son pays qui est désormais dirigé par un Premier ministre issu de l'ethnie oromo. Depuis son arrivée au pouvoir en avril, Abiy Ahmed a pris une série de mesures visant à apaiser les tensions en Ethiopie. Il a notamment levé l'état d'urgence, libéré des prisonniers politiques et sorti le Front de Libération Oromo (OLF) de la liste des organisations terroristes. « Maintenant, les gens peuvent exprimer librement leurs opinions et condamner librement le gouvernement » a déclaré, enthousiaste, Feyisa Lilesa.

