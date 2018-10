Soudan: Dirdiri reçoit l'ambassadeur Kenyan et le chargé d'affaires canadien

Pour sa part, le ministre a exprimé son intérêt pour la conférence et son engagement à y participer et à la soutenir.

La conférence portera sur les aspects économiques de l'utilisation durable des eaux fluviales et marines, de la protection et de la mise en valeur des ressources hydrauliques et la préservation de l'environnement. La participation à la conférence se fera au niveau ministériel, de hauts fonctionnaires et les organisations de la société civile.

Khartoum — Le ministre des Affaires étrangères, Dr. Dirdiri Mohammed Ahmed, a reçu samedi à son bureau l'ambassadeur du Kenya et le chargé d'affaires canadien à Khartoum, où ils lui ont délivré l'invitation au Soudan pour participer à la conférence "Une économie bleue durable" qui se tiendra à Nairobi du 26 au 28 novembre prochain sous le patronage conjoint Kenya-Canada et le soutient du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

