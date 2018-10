Sénégal: Rapport HRW - Toujours de fortes réactions

Il envisage de porter plainte au nom du syndicat contre l'ONG. De son côté, Aissatou Kassé est inspectrice de l'Education nationale. Elle n'a jamais été confrontée à des victimes de harcèlement ou de violences sexuelles : « Si cela existe, c'est regrettable. C'est très regrettable. Je pense qu'il y a lieu aujourd'hui de créer et d'intégrer des modules sur la santé sexuelle reproductive à l'école. Il faudrait penser à des assistants sociaux pour que les élèves puissent se confier à ces derniers et régler les problèmes puisque rares sont les cas qui sont déclarés. Il y a bel et bien ces choses-là depuis notre tendre enfance ».

Abdoulaye Ndoye est le secrétaire général du Cadre unitaire des enseignants du moyen-secondaire (Cusems), un des principaux syndicats d'enseignants du secondaire. Pour lui, le harcèlement sexuel au collège n'existe pas : « Quand vous touchez à un enseignant, vous touchez tout le monde. Ce rapport est orienté parce que d'abord il y a une volonté de stigmatiser les enseignants. C'est juste quelques avis, quelques entretiens qu'on a eus avec. On ne peut même pas identifier les individus. Pourquoi aujourd'hui vouloir généraliser ? Jeter l'anathème sur les enseignants, je crois que ça également, nous, on ne peut pas l'accepter ».

