Cote d'Ivoire: Examens scolaires/session 2019 - La DECO annonce l'ouverture des inscriptions du 15 octobre au 14 décembre 2018

Dans un communiqué dont Fratmat.info a reçu copie, la direction des examens et concours (Deco) a annoncé dans un communiqué en date du 15 octobre 2018 l'ouverture des inscriptions des examens scolaires de la session 2019.

« La direction des examens et concours (Deco) du ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle informe les élèves en classe d'examen (Cm2, 3ème, Terminale), les prétendants à la candidature libre aux examens du CEPE, du BEPC et du Baccalauréat, les parents d'élèves, les Chefs d'établissements et toute la communauté éducative que les inscriptions aux examens scolaires de la session 2019 sont ouverte du lundi 15 octobre au vendredi 14 décembre 2018, délai de rigueur », indiqué le communiqué de la directrice des examens et concours, Mme Dosso Nimaga Mariam.

Egalement, cette note précise que « les prétendants à la candidature libre doivent se préinscrire directement sur le site de la DECO : www.men-deco.org puis déposer dépose leurs dossiers physiques dans les directions régionales ou départementales de l'éducation nationale pour validation. »

Par ailleurs, « les prétendants à la candidature libre en situation de handicap doivent, en outre, impérativement se faire enregistrer dans les structures spécialisées ».

Il s'agit de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles (Inipa) pour les non-voyants et mal-voyants et de l'Ecole ivoirienne des sourds (Ecis) pour les sourds et malentendants.