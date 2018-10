Bénin: L'asile en France pour éviter la prison

L'homme d'affaires qui fût par le passé en bonne relations avec Patrice Talon avait lancé l'Union sociale libérale (USL) fin mars, son propre parti politique, en vue de la présidentielle de 2020. Pour rappel, la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a condamné l'opposant politique et homme d'affaires à 20 ans de prison et une amende de 5 millions de francs CFA.

Pour le ministre béninois de la justice Sévérin Quenum c'est dans tous les cas ce que prévoit la loi d'autant que les faits reprochés à Sébastien Ajavon sont extrêmement graves. "On parle de 18 kg de cocaïne. Je crois que la justice a en ligne de mire de faire arrêter le cycle de la plaque tournante de la drogue qu'est devenue le Bénin donc en condamnant et en assortissant sa décision de mandat d'arrêt c'est que la justice entend que sa décision soit exécutée " précise le ministre. Selon lui sur le plan juridique rien ne s'oppose à ce que la France exécute le mandat d'arrêt contre Sébastien Ajavon.

Une cour privée qui a rendu une décision sur la base d'une instruction politique. C'est entre autres le reproche que le collège d'avocats qui s'est constitué pour défendre Sébastien Ajavon fait à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Selon les avocats, la décision rendue par la Criet tranche avec toute justice. D'où l'espoir que l'un des avocats de Sébastien Ajavon, Me Marc Bensimhon place dans la demande d'asile déposée en France.

