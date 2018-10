Mauritanie: Foire des produits algériens en Mauritanie - Arrivée de la caravane algérienne à Nouakchott

Composée de 47 camions transportant des échantillons de la production nationale, d'une ambulance et de camions de maintenance et dotée d'un système de géolocalisation par satellite (GPS) pour suivre son itinéraire en temps réel, cette caravane a démarré d'Alger le 10 octobre pour arriver le 14 octobre au poste frontalier "Chahid Mustapha Ben Boulaid" (Tindouf), après avoir parcouru une distance de 1.700 km à l'intérieur du territoire national.

Elle offrira l'opportunité de renforcer la coopération entre l'Algérie et la Mauritanie et constituera un point de départ vers les marchés africains pour la consolidation de la solidarité entre nos pays voisins. Elle s'inscrit également dans le cadre d'un large programme visant à promouvoir les exportations hors hydrocarbures, conformément aux orientations données par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au dernier conseil des ministres.

