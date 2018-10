Algérie: La crise à l'APN, une affaire interne en voie de solution

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a… Plus »

Par ailleurs, M. Ould Abbès a fait état de la mobilisation de tous les secrétaires de Mouhafadate à travers le territoire national pour superviser les assemblées générales et écouter les préoccupations des militants, afin de "réaliser une victoire" lors des échéances du renouvellement de la moitié du Conseil de la Nation, le 19 décembre prochain, rappelant que "la note N 5 garantit le droit à la candidature libre de tous les militants sans exclusion aucune, et réitère la lutte l'achat des soutiens".

Estimant que l'appel des députés à la démission du président de l'APN, Said Bouhadja, était "une action légale et ordinaire", le SG du FLN a soutenu que "le problème est venu du 5è étage de l'APN (ndlr: bureau de Bouhadja), pour s'élargir aux cinq groupes de la majorité puis aux présidents de groupes et de commissions permanentes".

