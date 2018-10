Soudan: Bakri affirme l'intérêt de l'Etat pour soutenir les recherches agricoles

Saleh a appelé les partenaires de production à mettre en place des mécanismes de récolte et à contribuer à la localisation de l'industrie des machines à récolter, soulignant la tendance de l'État à produire des cultures pour l'exportation, en particulier le coton et les oléagineux.

Lors d'une réunion avec les agriculteurs dans la région Abu Hojar en présence du gouverneur de l'Etat de Sennar et des ministres fédéral et étatique de l'Agriculture, Saleh a appelé à fournir aux agriculteurs la technologie agricole, à faciliter leurs opérations de financement auprès de la Banque de l'agriculture et allonger la période de remboursement tout en réduisant les paiements anticipés.

