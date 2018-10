Soudan: Kibir promet de soutenir les projets de la Cité d'Afrique pour les technologies

Khartoum — Le vice-président de la République, Osman Mohamed Yousef Kibir s'est engagé à soutenir tous les projets de la Cité d'Afrique pour les technologies et a demandé aux dirigeants de la Cité de développer des programmes pour la jeunesse aux niveaux national et africain dans les domaines de l'énergie et des technologies vertes.

Lorsqu'il a reçu la délégation de la cité présidée par Dr Osama Abdul Wahab, Kibir s'est informé sur le progrès des étapes de la mise en œuvre du projet.

Le directeur général de la cité a déclaré à la presse que la réunion avait examiné l'impact que la ville pouvait avoir sur la réalité de l'agriculture et de l'industrie et sur la manière d'ajouter de la valeur aux produits soudanais et d'améliorer leur qualité.