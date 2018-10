Sénégal: De la lutte sportive à la lutte politique, il n'y a qu'un pas

Un monde qui votera, d'après lui, pour le président sortant. Certes lutteur, Khadim Gadiaga est aussi conseiller municipal, membre du parti présidentiel. Attention à ne pas tout mélanger, avertit son camarade, le lutteur Gris Bordeaux : « On est apolitique. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on ne fait pas de la politique parce qu'on draine du monde derrière nous. On n'a pas le droit de le faire. » Aucune consigne de vote donc, dit-il.

Au Sénégal, le monde de la lutte s'est réuni ce week-end dans la nouvelle arène de Pikine. Une infrastructure financée par la Chine, inaugurée en juillet par le président Macky Sall. Le tout pour un montant de 32 milliards de francs CFA, près de 50 millions d'euros. Ce sport traditionnel est un des plus importants dans le pays. Raison pour laquelle le milieu est particulièrement scruté et courtisé par le personnel politique à l'approche de la présidentielle.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.