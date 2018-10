Cote d'Ivoire: Le Sénat toujours au point mort

En clair, les raisons du dépouillement des pouvoirs de la seconde chambre sont purement politiques, et peut-être même liées aux relations conflictuelles qu'entretiennent le PDCI et le pouvoir depuis leur divorce cet été.

En Côte d'Ivoire, le nouveau Sénat n'a toujours pas dépassé la phase de démarrage. Le mois dernier, ses pouvoirs et attributions ont été transférés à l'Assemblée nationale sur décision du président Alassane Ouattara. Le motif avancé par le chef de l'Etat : la haute chambre, née de la nouvelle Constitution de 2016 et installée en avril dernier dans le paysage politique ivoirien, n'est toujours pas opérationnelle et ne peut donc remplir ses fonctions parlementaires. Un motif insuffisant, notamment pour le président du groupe de sénateurs d'opposition PDCI au Sénat.

