Angola: Le portier Lamá raccroche les crampons

Lors de cette nouvelle saison sportive, qui débutera le 27 octobre prochain, Petro de Luanda aura Gerson, Elber et Mualucano comme gardiens de but.

Au cours d'une courte cérémonie, qui s'est déroulée au stade de Coqueiros, quelques minutes avant le match entre Petro de Luanda et Atlético Sport Aviação (ASA), un hommage lui a été rendu, avant de recevoir un diplôme de mérite du vice-président de Petro de Luanda pour le football, Amaral Aleixo, et un souvenir des supporters du club.

Luanda — Le gardien Luis Mamona João "Lamá" a décidé samedi de mettre terme à sa carrière après plus de 20 ans au service de Petro de Luanda et de la sélection nationale.

