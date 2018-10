Mauritanie: Ouverture lundi à Nouakchott de la Foire des produits algériens

Alger — La quatrième édition de la Foire des produits algériens ouvrira ses portes, lundi à Nouakchott, avec pour objectifs la promotion des exportations hors hydrocarbures, le renforcement des échanges avec la Mauritanie et la mise en place des bases d'une coopération économique intégrée avec les pays voisins.

La cérémonie d'ouverture de cette foire se déroulera en présence du ministre du Commerce, Said Djellab qui présidera une délégation de haut niveau et la ministre mauritanienne du commerce, de l'industrie et du tourisme, Naha Mint Hamdi Ould Mouknass.

Organisée par la Société algérienne des foires et exportations (Safex), cette manifestation, qui s'étalera du 23 au 29 octobre en cours, offrira l'occasion de consolider les relations de coopération entre les entreprises des deux pays et de signer des accords d'associations dans divers domaines.

Elle permettra également aux visiteurs mauritaniens de découvrir une large gammes de produits algériens.

Cette foire intervient dans le cadre des recommandations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika qui a appelé à s'orienter vers les marchés africains et à asseoir des ponts logistiques à même de dynamiser le commerce et la coopération économique algéro-africaine.

Cette manifestation verra la participation de près de 180 opérateurs économiques algériens, à travers 4.000 M2 de stands d'entreprises publiques et privées activant notamment dans les filières de l'électronique, de l'électroménager, du plastique, des produits agroalimentaires, des véhicules, des transports et autres.

Plusieurs rencontres sont prévues entre les opérateurs économiques des deux pays pour examiner les opportunités de coopération et de partenariat.

Une réunion préparatoire à cette manifestation a eu lieu le 6 octobre sous la présidence des ministres du Commerce, des Travaux publics et des transports, respectivement Saïd Djellab et Abdelghani Zaalane et à laquelle ont assisté des représentants de la Chambre algérienne du commerce et de l'industrie (CACI) et de nombreux opérateurs économiques.

La coopération économique entre l'Algérie et la Mauritanie avait été relancée, en mars dernier, avec l'ouverture de trois showrooms des entreprises FAMAG, spécialisée dans la fabrication du matériel agricole, Géant Electronics (l'électroménager) et SAFCER (la fabrication de céramique et produits rouges) .

Le succès de l'expérience de CONDOR et du groupe SIM, depuis janvier 2017, a encouragé d'autres entreprises algériennes à accéder au marché mauritanien et partant aux marchés africains.

L'Algérie, deuxième fournisseur de la Mauritanie

Selon les dernières statistiques, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'est élevé à 50 millions de dollars en 2017 contre 38 millions de dollars en 2016, ce qui a permis, en 2017, à l'Algérie de devenir le deuxième fournisseur de la Mauritanie au niveau africain.

Le 10 octobre a été donné à Alger le coup d'envoi de la caravane "Joussour El-oukhoua" (ponts de fraternité) en direction de la capitale mauritanienne.

Composée de 43 camions du groupe de transports des marchandises et de logistique (LogiTrans), chargés d'échantillons de la production nationale, la caravane devait traverser 3.500 km, pour arriver à Nouakchott en prévision de la Foire des produits algériens. Une autre délégation composée de participants, d'équipements et de produits périssables a été acheminée par avion à partir de l'Aéroport international d'Alger, Houari Boumediene.

Le ministre des Travaux publics et des Transports, avait souligné que "le secteur des transports contribuera, à l'instar des autres secteurs, à l'organisation de cette manifestation commerciale à travers la mobilisation des moyens humains, matériels et logistiques pour faire réussir cet évènement, raffermir les relations d'amitié, développer la coopération entre les deux pays frères pour les promouvoir au niveau des bonnes relations diplomatiques entretenues par les directions des deux pays".

Cet évènement permettra la valorisation du produit local et l'ouverture de nouveaux marchés pour les produits algériens en Afrique, notamment après l'inauguration du poste frontalier terrestre Mustapha Ben Boulaid à Tindouf, une plateforme logistique stratégique pour l'Algérie et les pays de l'UMA et de l'Afrique à même de promouvoir les zones frontalières et faciliter le travail des exportateurs algériens souhaitant accéder aux marchés africains.

A rappeler que le nouveau poste frontalier "Mustapha Ben Boulaid" liant l'Algérie et la Mauritanie a été inauguré le 19 août dernier par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui et son homologue mauritanien, Ahmadou Ould-Abdellah.

Situé à 75 km du chef-lieu de la wilaya de Tindouf, ce poste frontalier et constitue "un jalon supplémentaire" pour la coopération bilatérale dans les domaines sécuritaire, économique et humanitaire entre l'Algérie et la Mauritanie, selon les responsable des deux pays, qui estiment qu'il "traduit la volonté commune du président de la République Abdelaziz Bouteflika et de son homologue mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, de hisser les relations bilatérales à un niveau à même de répondre aux exigences de la conjoncture en termes de concertation continue et de coordination constante".

Ce poste est appelé à être "un acteur actif dans la complémentarité et l'intégration" maghrébine, au mieux des intérêts des deux pays et du Maghreb au vu de "détermination de l'Algérie" à poursuivre son action pour la réalisation de la prospérité et du progrès dans la région du Maghreb.

"L'inauguration du poste frontalier terrestre "Chahid Mustapha Ben Boulaid" entre l'Algérie et la Mauritanie constitue une ébauche de la coopération commerciale entre les deux pays qui devra contribuer au développement des activités commerciales et économiques, à la satisfaction des populations de Tindouf et des autres wilayas limitrophes, ainsi que de la population mauritanienne, limitrophe aux frontières algériennes", avait indiqué le ministre du Commerce, Saïd Djellab.

Afin d'atteindre les objectifs assignés, M. Djellab avait fait part d'un arsenal de mesures, dont la création d'une base logistique dans la wilaya de Tindouf en faveur des opérateurs économiques exportateurs par le soutien du fonds spécial pour la promotion des exportations, du transport routier des marchandises destinées à l'exportation vers les pays voisins, le lancement du projet de négociations dans le cadre de l'accord commercial avec la Mauritanie, ainsi que la relance du commerce de troc avec les pays voisins.

L'accord portant réalisation de ce passage frontalier avait été signé en novembre 2017 à Nouakchott par les ministres de l'Intérieur des deux pays, en application des recommandations de la 18ème session de la Haute commission mixte algéro-mauritanienne, tenue le 20 décembre 2016 à Alger.

Outre cette foire, la Safex prévoit l'organisation de plusieurs expositions de produits algériens exportables au Mali, au Sénégal, au Burkina Faso, au Gabon et en Egypte, avant la fin de l'année en cours, et ce, en coopération avec les partenaires activant dans les secteurs concernés.