Tunisie: Faouzi Benzarti réagit à son limogeage

Nous l'annoncions ce matin. Faouzi Benzarti n'est plus le sélectionneur de la Tunisie. Le technicien de 68 ans a été limogé par la Fédération tunisienne de football après seulement trois à la tête des Aigles de Carthage et un bilan positif de 3 matchs et 3 victoires plus une qualification pour la CAN 2019. Raison de plus pour lui de considérer ce limogeage comme une trahison.

« J'étais chez moi quand le secrétaire général de la FTF m'a appelé pour m'informer que je n'étais plus sélectionneur. Je n'ai pas de contrat signé et j'ignore les vraies raisons de mon limogeage », a déclaré Faouzi Benzarti sur les ondes de Radio Monastir. « Ils m'ont trahi. J'ai tout laissé derrière moi pour entraîner l'équipe nationale, ils m'ont trahi », a-t-il ajouté au micro de Mosaïque FM.

Pour le moment, aucun raison officielle n'est donnée à ce limogeage.