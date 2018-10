Tunisie: Faouzi Benzarti n'est plus l'entraîneur des Aigles de Carthage

Nous l'annoncions ce matin. Faouzi Benzarti n'est plus le sélectionneur de la Tunisie. Le technicien de 68 ans a… Plus »

Nommé en juillet dernier après le départ de Nabil Maaloul, Benzarti affiche pourtant un bilan plus que positif chez les Aigles. En trois matchs depuis son arrivée, il a obtenu trois victoires. Ses deux assistants, « Maher Kanzari et Mourad Okbi vont assurer l'intérim pour les deux prochains matches, en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur en 2019 », a indiqué Kaïs Reguez, porte-parole de la Fédération.

La décision a de quoi étonner plus d'un. Mais elle a été prise par la Fédération Tunisienne de Football ce samedi. Faouzi Benzarti n'est plus l'entraîneur des Aigles de Carthage. Il a été démis de ses fonctions par l'instance dirigeante du football tunisienne. Une décision inattendue quelques jours après la qualification de la Tunisie pour la CAN 2019.

