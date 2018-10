Madagascar: Des comptes de campagne difficiles à vérifier

Qualifiée de véritable avancée par le Premier ministre en début de mois, l'institution semble être pour l'heure une coquille vide. Difficile dans ces conditions de mener à bien sa mission et de contrôler les comptes de campagnes des 36 candidats à la présidentielle, la provenance de leurs fonds et leurs dépenses.

A l'heure où certains candidats déploient des moyens colossaux pour faire campagne, cette commission de contrôle se cherche toujours un budget de fonctionnement. Ses membres ne reçoivent pas leurs indemnités et ne disposent d'aucun local pour travailler. Des discussions entre l'institution et le ministère des Finances sont en cours depuis plusieurs semaines. La commission a déjà transmis ses besoins financiers aux autorités, notamment à la primature et à la présidence.

