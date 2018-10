Algérie: L'Etat continuera à soutenir la presse

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a… Plus »

Le ministre a ajouté qu'"il appartient à l'ARAV (Autorité de régulation de l'Audiovisuel) de faire respecter ces règles", rappelant que "le citoyen a le droit et la possibilité de saisir la justice s'il se sent diffamé par ces chaînes".

Abordant la situation des chaines de télévision privées, le ministre a fait savoir que "ce sont des chaînes jeunes et manquant d'encadrement et d'expérience", précisant qu'elles "n'ont pas été fondées par des professionnels de l'audiovisuel, mais plutôt par des journalistes dont la majorité sont issus de la presse écrite".

"Depuis toujours, l'Etat et les Pouvoirs publics n'ont ménagé aucun effort afin d'assurer aux médias nationaux une présence sur la scène médiatique", a précisé le ministre, soulignant que "sans la publicité institutionnelle et sans les avantages liés au papier d'impression dont les prix n'ont pas été augmentés depuis 1995, je vois mal un journal qui aurait manifesté une présence régulière dans le paysage médiatique national".

"L'Etat continuera à soutenir les médias algériens, car sans son aide, il n'y aurait pas de presse algérienne et ce, en attendant que ces médias et journaux deviennent autonomes comme cela se fait de par le monde", a indiqué M. Kaouane sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio nationale.

