Cote d'Ivoire: Agboville - Un nouveau né abandonné découvert nuitamment

Un nouveau-né abandonné a été découvert dans le marché d'Agboville, le vendredi 19 octobre 2018 aux environs de 20 heures, un par Traoré Assita.

Rencontrée, Assita raconte la découverte du bébé, d'à peine quelques jours : « Il était 20 heures passées lorsque ma grande sœur m'a envoyé chercher les assiettes. Ma grande sœur détient un restaurant, des clients achètent la nourriture et vont manger aux environs du marché, c'est ainsi que à l'aide d'une torche je me promenais dans le marché en présence du gardien à la recherche des assiettes. À la boucherie précisément, j'ai entendu des pleurs d'un nouveau-né, c'est alors que j'ai allumé la torche, mon regard est allé droit vers le bébé. Je me suis retournée vers ma grande sœur au restaurant pour lui porter la découverte de ce bébé ».

La grande sœur de Assita qui répond du nom de Traoré Aminata poursuit : « Je tiens un restaurant dans le marché, et très souvent les clients achètent le nourriture et se déplacent avec l'assiette. Et après les filles qui travaillent avec moi, ainsi que mes sœurs vont à la recherche des assiettes. C'est ainsi que ma jeune sœur, m'a rapporté qu'elle a découvert un nouveau-né. Arrivée sur le lieu, j'ai vu l'enfant qui n'avait pas le nombril coupé, le bébé est né il y'a à peine quelques jours; mère de famille que je suis j'ai eu la chair de poule. Le lendemain matin, je me suis rendue au commissariat avec le bébé pour faire une déclaration, mon identité a été enregistrée. En début de semaine prochaine, je me rendrais au centre social pour une déclaration de la découverte, d'un nouveau-né ».