Afrique: Aigles noirs contre Diables rouges

Aigles Noirs contre Diables Rouges. Ainsi présentée la demi-finale retour de la Ligue des champions Total entre l'Entente Sportive de Sétif et l'Al Ahly Sporting Club a de l'allure.

Il y a l'enjeu: une douzième finale pour le club égyptien, une troisième pour son adversaire égyptien.

Il y a la rivalité entre les équipes égyptiennes et algériennes qui s'inscrit totalement dans la grande histoire des derbies du Nord de l'Afrique.

Il y a la confrontation de deux entraîneurs, le Français Patrice Carteron, désormais à la tête du club cairote après avoir dirigé le TP Mazembe et l'avoir conduit au titre continental en 2015; et le Marocain Rachid Touassi, ancien sélectionneur des Lions de l'Atlas, qui aimerait bien gravir les échelons après avoir gagné la Coupe de la Confédération 2011 à la tête du Moghreb de Fès.

Il y a cette sorte de chassé-croisé entre l'année dernière et cette année. En finale de la Ligue des champions Total 2017, Al Ahly s'était incliné face au Wydad AC de Casablanca, un nul à l'aller (1-1) et une courte défaite à Casablanca (0-1). Et cette année, l'Entente de Sétif a fait mieux puisqu'il a éliminé le WAC en quart-de-finale. Grâce à un unique but inscrit à la 17e minute du match aller, ce qui revient à dire que les Algériens ont été capables de résister 163 minutes à la volonté de retour des tenants du titre. Intéressant pour situer la valeur de la défense sétifienne et plus largement d'un collectif dont, pourtant, beaucoup doutaient.

Et puis il y a, bien évidemment, le résultat du match aller. Les Diables Rouges ont deux buts d'avance. Avec un peu plus de réussite les hommes de Carteron auraient pu en marquer au moins deux de plus, des buts entrés dans la cage mais refusés par l'arbitre.

Un rapide coup d'oeil sur le parcours des deux équipes cette saison confirme la grande régularité d'Al Ahly. La formation cairote a disputé cinq matches à l'extérieur, en a gagné quatre et perdu un seul contre le Kampala CCA lors de la deuxième journée de la phase de poules (0-2). Les Algériens ont joué six matches à la maison, en ont gagné quatre, fait une fois match nul et ont concédé une défaite, dans un match un peu particulier il est vrai, qui les opposait à leurs compatriotes du Mouloudia d'Alger (0-1). Difficile sur ce critère résultats à la maison et en déplacement de départager Aigles noirs et Diables Rouges.

Ce qui est sans doute le plus étonnant et cela peut peser sur le résultat de la rencontre, l'Entente de Sétif va disputer son 22e match de la saison, dix dans la Ligue des champions Total, dix en championnat national et deux en Coupe Arabe des clubs champions." On est soumis à un calendrier démentiel avec un match tous les trois ou quatre jours étant donné que nous sommes engagés sur plusieurs fronts. Ce n'est pas évident de faire avec une telle programmation. On n'a pas en outre bénéficié de repos depuis le début de notre saison à la mi-juillet. On fait tourner l'effectif. Je n'ai pas d'autre choix" ne peut que constater Rachid Taoussi.

Deux buts d'avance n'est pas suffisant pour dire que l'issue de la confrontation est jouée. Il y a la formidable expérience d'Al Ahly.

Mais l'Entente de Sétif qui a passé toute sa saison en challenger est dans la peau d'une équipe qui ne se pose pas de questions. A la limite, elle n'a pas grand chose à perdre et pourra se livrer à fond. Avec ses supporters elle est capable de contrarier la détermination des camarades d'Ahmed Fathi de poursuivre leur quête d'une neuvième couronne. Cela fait maintenant cinq ans qu'ils attendent ce moment. Et cinq ans pour un supporter comme pour les dirigeants, cela fait long.