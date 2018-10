Soudan: Le PVP à la Fête de la Moisson à Sennar

Sinja, Etat De Sennar — - Le Premier Vice-président, le Lt. Gén. Bakri Hassan Saleh, s'est adressé à la Fête de la Récolte DANS l'Etat de Sennar, Zone de Sahba à la Localité d'Abu Hajar, en présence du Dr Abdul Karim Moussa Abdul Karim Wali de l'Etat de Sennar et les membres de son Gouvernement et les Ministres de l'Agriculture et de l'Industrie et Ministre Responsable de la Chambre du Gouvernement Fédéral et les Dirigeants de Organisations Législatives, Exécutives, de Sécurité et de la Société Civile.

Le PVP et la délégation qui l'accompagnait ont visité les Projets Agricoles de l'Etat, où il a été informé sur la Production de diverses Cultures, puis il a inauguré la Récolte de Sésame dans la Zone d'Al-Sahaba, dans Abujajar, ainsi qu'une réunion qualitative avec les Agriculteurs en présence du Wali de l'Etat.

il s'est adressé à la fin de sa visite une réunion de Masse dans les Etablissements de Sennar, Capitale de la Culture Islamique et a confirmé la Grandeur de l'Etat de Sennar, qui représente le Premier Etat Islamique, promettant la Récolte de la Saison, décrivant le Marché de la Récolte de Pilier Essentiel pour soutenir la Production et la Commercialisation de la Production plus Elevée, appelant à l'Utilisation des Technologies pour améliorer les Secteurs de la Production Irriguée et de la Pluie pour assurer la Sécurité Alimentaire, soulignant la Dépendance des Agriculteurs et des Eleveurs pour pouvoir Exporter dans le Monde entier.

Il a décrit l'Etat de l'Etat de Sennar comme prometteur et promis de fournir des Technologies et un Financement par le biais de la Banque Agricole et de mettre en place des Mécanismes, et a dirigé la vente des Récoltes aux Prix les plus Elevés au profit des Agriculteurs, déclarant son soutien aux Progrès de Sennar.

Pour sa part, Wali Sennar, Dr Abdul Karim Moussa Abdul Karim a déclaré que le PVP était témoin des Réalisations de l'Etat dans la Production, louant son soutien au Processus de Production. Il a déclaré que la Production est abondante pour toutes les Cultures, soulignant que la Communauté de l'Etat est un Bombardier de Production, indiquant que le Marché des Cultures doit être Construit pour soutenir les Revenus de la Production et les Opérations à Valeur Ajoutée.

La visite du PVP a permis de superviser l'ouverture du plus Grand Marché de Cultures, en soulignant les Installations de Sennar, Capitale de la Culture Islamique, en soulignant l'Intérêt du Gouvernement de l'Etat pour le Développement et en renouvelant la Détermination à mener à bien le Projet de Développement et les efforts de la ville de Sennar.