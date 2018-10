Cote d'Ivoire: Musique/Dédicace - Jack Traboulsy présente "Aho Gagnoa"

Il a, en outre relevé qu'il est à la fois, l'auteur, compositeur, interprète, arrangeur et producteur de ce nouvel album de 10 titres appelé "Diaspora blouse", d'où est extrait "Aho Gagnoa". Non sans signifier qu'il a été enregistré à Abidjan-Yopougon, mixé à Paris (France) et sera disponible dans les bacs, dès le mois de décembre prochain.

Insistant pour une paix durable en Côte d'Ivoire, le natif de Dimbokro (sise dans le centre de la Côte d'Ivoire) a annoncé : « On prévoit encore, de faire plus grand à la deuxième édition 2019 ».

Avant d'indiquer : « Avec les anciens, nous avons mis sur pieds l'Association pour le soutien aux actions de développement de Gagnoa (Asadev). Et comme premier acte symbolique, nous avons procédé à la réhabilitation du rond-point du monument aux morts de la ville, à l'occasion de la première édition des Journées de retrouvailles des anciens, au mois d'août dernier. En plus, nous avons remis des bourses d'études aux lauréats du Baccalauréat 2018 ».

