Cette 6ème édition sera marquée également par l'atelier jeunesse. « Pour satisfaire à son objectif de préservation de l'expression "naïve", la Bina initie dans divers espaces pour former les adolescents à la pratique de la peinture, et particulièrement à l'art naïf », a fait savoir M. Kassi.

Au cours de la conférence de presse de lancement, le 20 octobre 2018, à Abidjan-Cocody, les 2Plateaux, l'artiste-peintre-sculpteur Augustin Kassi a indiqué que l'exposition de la sélection officielle ou encore le « In » se tiendra à l'Institut français d'Abidjan. Avant d'ajouter que deux autres expositions mixtes sont prévues respectivement à l'Heden Golf hôtel à la Rivera Golf et à l'espace Crystal de Marcory.

