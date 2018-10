Cote d'Ivoire: Bibliothèque numérique « Prenez les feuilles » - Le sésame pour réussir devoirs et examens en ligne !

Avec « Prenez les feuilles » (www.prenezlesfeuilles.com), c'est un accès exponentiel à la plus grande bibliothèque de sujets de devoirs, d'examens et leurs corrigés issus des meilleurs établissements de Côte d'Ivoire. Ladite bibliothèque a été officiellement lancée, le vendredi 19 octobre au Comptoir des artisans à Abidjan-Cocody.

Selon sa conceptrice, Mme Christelle Kouamé-Hien et son équipe de l'agence Merci, qui s'adressait à tout l'écosystème éducatif et numérique, dans un contexte socioéconomique marqué par une digitalisation croissantes des partages des connaissances et une quête de l'excellence, la plateforme ambitionne de « contribuer rehausser le taux de réussite scolaire en Côte d'Ivoire ». L'incidence recherchée, à l'en croire, étant de « mieux préparer les élèves à réussir les devoirs, examens et concours auxquels ils sont soumis dans leur cursus scolaire, inciter à une saine émulation à la progression scolaire dans toutes les matières et développer leur ouverture d'esprit sur la vie active ».

Offrir via Internet, des devoirs et examens des établissements scolaires de référence, des corrections guidées des sujets traités et astuces de compréhension de certains sujets et thématiques enseignés avec des enseignants, pédagogues, psychologues dédiés, constituent la nomenclature des « Prenez les feuilles ». Qui, in fine, s'érige comme un sésame pour la réussite avec, à la clé, un suivi parental par alerte, une récompense périodique des élèves en progression et une lucarne d'échange sur la vie scolaire, active et les réalités professionnelles pour contribuer à de meilleures orientations. Le tout avec l'onction du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, la garantie de l'Artci et l'appui de partenaires divers de l'économie numérique, de la culture et du secteur éducation/formation.

Pour sa phase initiale, c'est le second cycle des établissements du secondaire général, technique et professionnel qui est concerné par la plateforme.

Une bibliothèque numérique (virtuelle ou en ligne ou électronique), pour piqûre de rappel, est une collection de documents (textes, images, sons) numériques (c'est-à-dire numérisés ou nés numériques) accessibles à distance (en particulier via Internet ou Intranet), proposant différentes modalités d'accès à l'information aux publics.