Cote d'Ivoire: Education - 582 élèves ont reçu des kits scolaires à Djibi-Village

Le groupe les bons samaritains (Lbs) a fait dons de kits scolaires à l'école Epp Djibi-Abidjan, le samedi 20 octobre 2018, au sein dudit établissement.

L'école primaire de Djibi village a bénéficié des dons de kits scolaires du groupe, les bons samaritains. De la classe de Cp1 au Cm2, tous les élèves ont reçu chacun un kit. Pour cette 1ère édition, ce sont 582 élèves se sont réjouis. Plus de 600 cahiers de 300 et 200 pages, des cahiers doubles lignes et des cahiers de 32 pages ont été distribués. Il y avait aussi des ardoises, des stylos rouges et bleus.

Le directeur de l'école Djbi, Zobo Martin Ignace heureux a dit: « Nous voudrions vous dire merci et que ce que vous avez entamé ne soit pas de courte durée. Que cette action se prolonge dans l'avenir et que tout ce que vous avez apporté à ces enfants comme souvenir, Dieu accepte cela. Que tout ce que vous voulez entreprendre se réalise et que Dieu facilite cela. Dieu vous aide dans toutes vos entreprises pour le bien des enfants ».

À cette occasion, le chef du village de Djibi, Motto Yao Esaie a traduit toute sa gratitude des élèves aux bons samaritains : « Je ne peux que vous remercier. Vraiment, je vous remercie pour cette action envers nos enfants. Que Dieu vous bénisse et que cette bonne initiative continue afin de donner la joie aux enfants. Ce geste est a salué».

Le président du congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples (Cojep), Okoma Guillaume était présent à cette cérémonie et a remercié le groupe les bons samaritains pour ces dons.

Actions sociales

Des dons à deux orphelinats

Une entreprise spécialisée dans la fabrication du fer à béton a fait des don le samedi 20 octobre 2018, à la "Maison du Potier" à Niangon dans la commune de Yopougon et à l'orphelinat des filles de Grand Bassam.

Larissa Koné, chargée de communication, conduisant la délégation de cette entreprise a offert des fournitures scolaires, des tee-shirts, des casquettes et un chèque de 500 mille FCFA à l'orphelinat la "Maison du Potier". L'orphelinat des filles de Grand Bassam, a reçu des kits scolaires. Les dons faits à ces deux structures s'élèvent à un coût global de 3 millions de FCFA.