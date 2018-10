Maroc: Kamal Lahlou - La participation du Maroc aux JOJ à Buenos Aires a été très honorable

Le pôle Amérique du Sud de la MAP, dont le siège se trouve à Buenos Aires, œuvre à organiser des rencontres périodiques en présence de médias locaux et internationaux, avec des personnalités de différents horizons pour mettre en lumière des questions d'actualité et d'autres intéressant les relations entre le Maroc et l'Amérique latine.

Les athlètes marocains ont réalisé un exploit sans précédent dans l'histoire de la participation du Royaume aux Jeux olympiques de la jeunesse en réussissant à monter sur le podium à sept reprises, grâce aux médailles de Fatima Zahra Abou Fares (or, taekwondo), Safia Salih (argent, taekwondo), Anas Essayi (argent, 1.500 m), Yassine Elouarz (argent, boxe), Yassine Sekouri (argent, karaté), Oussama Edari (bronze, karaté) et Nabil Ech-Chaabi (argent, karaté).

A cet égard, il a déclaré qu'il n'y avait "aucune crainte" sur l'avenir du sport marocain, comme en témoigne la participation remarquable aux Jeux olympiques de la jeunesse en Argentine, et a appelé à poursuivre la recherche et le perfectionnement des talents sportifs.

Lors de cette rencontre périodique, à laquelle ont assisté des représentants des médias argentins et internationaux, M. Lahlou a mis en avant la nouvelle politique sportive du Maroc soutenue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI basée sur la préparation précoce des athlètes avant leur participation aux compétitions et la mobilisation des ressources financières nécessaires.

M. Lahlou a également apprécié le comportement "exemplaire" des athlètes marocains au sein du village sportif, expliquant qu'ils étaient de "véritables ambassadeurs" de leur pays dans cet espace olympique, qui a accueilli environ 4.000 athlètes originaires de plus de 200 pays, et ont pu tisser de véritables liens d'amitié avec leurs pairs des autres pays.

M. Lahlou, qui était à la tête de la délégation marocaine lors de ces jeux, a ajouté que les Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires ont permis aux athlètes marocains d'améliorer leurs performances et d'occuper des rangs avancés dans un certain nombre de disciplines sportives.

