Maroc: La Russie réitère sa volonté d'approfondir sa coopération avec le Maroc

Convergence des positions des deux pays sur des questions internationales et régionales essentielles, a indiqué le ministère russe des AE

"La Russie accorde une grande importance à l'approfondissement de la coopération fructueuse avec le Maroc dans divers domaines», a souligné vendredi le ministère russe des Affaires étrangères, relevant que «les liens historiques unissant la Fédération de Russie et le Royaume du Maroc sont très précieux».

«Nous notons avec satisfaction la convergence des positions de Moscou et de Rabat sur des questions internationales et régionales essentielles, l'intérêt mutuel de maintenir un dialogue politique confiant ainsi que la coordination mutuelle dans l'intérêt de la sécurité et de la stabilité du Maghreb, en Méditerranée et dans le monde entier», a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans une note transmise à la MAP.

Au cours des 60 ans de relations diplomatiques bilatérales, les efforts conjoints ont permis de franchir une multitude de paliers de coopération, notamment avec la visite de SM le Roi Mohammed VI à Moscou en mars 2016, couronnée par la déclaration sur le partenariat stratégique approfondi, donnant une impulsion «qualitative et multiforme» aux relations mutuelles, affirme le ministère russe.

La visite du premier ministre russe, Dmitry Medvedev en 2017 au Maroc, a constitué une étape importante dans les relations entre les deux pays, relève la diplomatie russe.

La septième réunion du mécanisme de la Commission intergouvernementale mixte russo-marocaine de coopération économique, scientifique et technique, tenue à Rabat du 2 au 4 octobre, est venue prouver de nouveau le caractère réussi d'une «coopération qui fait ses preuves», affirme le ministère.

«Le Maroc est l'un des principaux partenaires commerciaux et économiques de la Russie en Afrique et dans le monde arabe», a souligné le ministère russe, ajoutant que «les chiffres parlent d'eux-mêmes» avec une croissance des échanges bilatéraux de l'ordre de 1,46 milliard de dollars en 2017.

L'agriculture et la pêche maritime représentent une part importante des échanges entre les deux pays, relève le ministère, notant qu'au cours des dernières années, l'accent a été mis sur l'élaboration d'un nombre de projets innovants conjoints exécutés avec succès, notamment l'introduction à la ville de Khouribga du système russe de gestion de complexes miniers et de transport «OJSC VIST» pour le compte de l'Office chérifien des phosphates (OCP).

Un autre projet prometteur consiste dans la mise en place d'un réseau de terminaux électroniques permettant le paiement de services en ligne sur le marché marocain au niveau du réseau OOO B2B (Moscou), ajoute la même source, relevant qu'à ce jour 258 appareils ont été mis en service dans les villes de Casablanca, Rabat et Kénitra.

Concernant la coopération culturelle entre les deux pays, la diplomatie russe a fait état des actions menées en s'investissant activement dans le Royaume à travers les travaux du Centre russe pour la science et la culture de Rabat.

Le Royaume du Maroc et la Fédération de Russie ont célébré, le 1er septembre 2018, le 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

A cette occasion, les chefs de la diplomatie des deux pays, Nasser Bourita et Serguei Lavrov, ont souligné dans des messages de félicitations «l'exemplarité des relations bilatérales qui se distinguent par l'amitié profonde, le respect mutuel et le partenariat multidimensionnel et exemplaire».