Maroc: Mohamed El Baz investit les espaces de la Fondation Farid Belkahia

Dans cette exposition artistique initiée sous le thème "Carte blanche", Mohamed El Baz a réussi à dialoguer finement avec l'œuvre de Farid Belkahia tout en continuant à développer son œuvre sans cesse réinventée par l'apport de nouveaux défis. Dans le jardin de la Fondation, El Baz installe "l'arbre techno", une sculpture métallique monumentale sur une colline artificielle qui dialogue avec la nature environnante et les arbres si chers à Farid Belkahia et souvent inspirateurs de son œuvre. La salle de conférences "Diwan Al Majalis" est, quant à elle, transformée en "une classe morte", une installation immersive, visuelle et sonore que des voix d'enfants enregistrées dans la classe de Mbarek Bouhchichi dans le collège où il enseigne à Tahanaout parviennent à animer. Un clin d'œil au souci de la transmission du savoir et du savoir-faire qui ont occupé et préoccupé l'esprit du défunt artiste durant sa vie.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.