Algérie: De producteurs proposent des solutions pour relancer le cinéma

Les propositions du Collectif portent également sur le soutien et la promotion du cinéma algérien à l'international à travers la mise en place de mécanismes pour une "meilleure visibilité" du cinéma algérien dans les manifestations et les chaines de télévision étrangères.

Il insiste, d'autre part, sur la a création d'un institut supérieur national pour la formation dans les métiers du cinéma et la (re) introduction de cet art dans les écoles pour former, a-t-il souligné, des citoyens "ouverts sur le monde avec un regard critique sur leur société".

Lors d'une rencontre avec la presse consacrée à la présentation des propositions de réflexion pour la relance du cinéma algérien, transmises au gouvernement, le Collectif "Cinéma , vecteur de plaisir, de modernité et de développement", a suggéré de mettre en place des mesures, de mécanismes et de réglementations pour assurer l'existence industrielle, professionnelle et commerciale du 7e art.

Alger — Un collectif de producteurs a proposé, dimanche à Alger, la mise en œuvre d'une série de mesures et de mécanismes pour assainir et relancer le cinéma algérien.

