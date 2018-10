Algérie: Comité technique spécialisé de l'UA - "Le sport, un outil puissant pour renforcer nos valeurs"

Alger — Le Directeur des ressources humaines de l'Union africaine (UA), Mohamed Ouedraogo, a estimé que le sport demeure un "puissant" et "important" outil dans le renforcement des valeurs de la jeunesse africaine, et possède un rôle "primordial" à jouer dans plusieurs domaines.

Intervenant lors de la 3e session du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, la culture et le sport, dimanche au Palais des nations, le responsable africain a indiqué que la rencontre d'Alger, organisée du 21 au 25 octobre sous la thématique "Le rôle de la jeunesse africaine dans la consolidation d'une culture forte en vue de la lutte contre la corruption", doit "mettre en place une stratégie concordante afin de redonner au sport sa valeur intrinsèque".

"Le sport est un important catalyseur de l'intégration africaine. Notre jeunesse a un rôle primordial à jouer dans tous les domaines et à tous les niveaux et peut contribuer par le sport à l'essor économique et culturel de notre continent. Il est un vecteur de développement et contribue dans la construction d'une Afrique unie, pacifique et prospère", a expliqué en substance le responsable africain.

A partir de ce constat, les experts et représentants africains, notamment dans les domaines des sports, jeunesse et culture, sont appelés durant le rendez-vous d'Alger à mettre en place des programmes et stratégies adoptés sous l'égide de l'UA.

"Tout le monde doit être convaincu que le sport demeure important et permet de renforcer la citoyenneté et une vie saine. Notre continent possède les potentiels et toutes les conditions requises pour devenir leader au niveau international, mais il faudrait aussi des efforts considérables dans le domaine du contrôle anti-dopage", a-t-il indiqué.

Le volet "dopage dans le sport" est ainsi inscrit à l'agenda de la rencontre d'Alger, où les experts africains discuteront des voies et moyens permettant d'éradiquer ce fléau et arrêter une stratégie future et surtout réalisable pour lutter contre le dopage dans le sport en Afrique.

"Le dopage remet en cause la justice en matière de compétition loyale et a aussi un impact sur l'intégrité du sport, car les sportifs sont un modèle pour la jeunesse africaine. Aujourd'hui, il est devenu plus que nécessaire de penser à mieux organiser les institutions et unifier leur travail. La commission jeunesse, culture et sport (CJCS) doit se mettre en valeur et arriver à mettre en place une synergie entre les trois (JCS) dans l'optique de l'Agenda 2063", a soutenu M. Ouedraogo.

Durant les travaux de la 3e session du Comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, la culture et le sport, un dossier sur les relations des pays africains avec les agences internationales du sport pour la gestion et le développement, a été proposé par l'Algérie et sera à l'étude.

Le programme de la session d'Alger sur le sport portera, durant les quatre jours de travail, sur plusieurs points dont l'examen et l'adoption du rapport du programme anti-dopage en Afrique, l'examen et l'adoption de la candidature pour l'accueil des Jeux Africains de 2019 et 2023 ainsi que l'examen et l'adoption du rapport et des recommandations de la réunion des experts du plan d'action de Kazan sur l'éducation physique de qualité en Afrique et la situation du Comité paralympique africain.

Le volet culture et jeunesse, qui est aussi à l'ordre du jour de la rencontre, portera notamment, sur le rapport relatif à la création d'un grand musée de l'Afrique, le projet phare de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, les mouvements des biens culturels sur le continent africain, la création des parcs culturels sur le continent et la protection des droits d'auteurs africains.