Algérie: JOJ-2018 - Paroles de médaillés algériens

Alger — Paroles de médaillés algériens recueillies par l'APS au niveau de l'aéroport international d'Alger, lors de l'accueil de la délégation ayant pris part aux Jeux Olympiques de la jeunesse, disputés à Buenos Aires (6-18 octobre) où l'Algérie a obtenu cinq médailles d'argent.

Mohamed Ali Gouaned (athlétisme/800m): "Tout d'abord je remercie le bon Dieu pour ce sacre. J'ai fait beaucoup d'efforts pour obtenir cette médaille d'argent car la concurrence était très rude et le niveau technique très élevé. Maintenant je dois continuer à travailler et à m'améliorer pour bien préparer les Jeux olympiques de 2020 et enregistrer d'autres résultats positifs. Je tiens à remercier tous les responsables qui étaient derrière nous et qui nous ont fourni tous les moyens pour atteindre nos objectifs".

Loubna Benhadja (athlétisme/400m haies): "Je suis très heureuse de cette médaille d'argent obtenue dans une échéance importante. La compétition était compliquée. J'avoue que je n'ai pas bien préparé cette compétition mais je pense que mon point fort était l'envie et la volonté de gagner. Maintenant, il faut continuer à travailler pour obtenir des résultats meilleurs et surtout préparer les Jeux olympiques de Tokyo-2020 de la bonne manière".

Fateh Benferdjallah (80 kg/lutte libre): "Je dédie cette médaille d'argent à tout le peuple algérien. Je suis très heureux de cette médaille venue grâce au travail et à mes entraîneurs. Je vais continuer à travailler et à préparer les Jeux olympiques de 2020 et pourquoi pas décrocher une médaille d'or".

Mohamed-Amine Hacid (Boxe/91 kg): "Je suis très fier de ma médaille d'argent obtenue en terre argentine car c'était ma première participation olympique. Aussi, je suis satisfait de mon travail qui m'a permis d'obtenir la deuxième place malgré la concurrence des participants. Il faut avouer que c'était une compétition très difficile car plusieurs nations qui souhaitaient aller loin étaient présentes".

"Maintenant, je dois continuer à travailler et m'améliorer pour représenter l'Algérie dignement lors des prochaines échéances internationales. Le ministre de la Jeunesse et des Sports nous a promis de nous soutenir pour atteindre nos buts".

Farid Douibi (Boxe/75 kg): "Avant tout, je remercie Dieu pour cette médaille d'argent dont je suis très fier. La compétition était difficile surtout en présence d'un boxeur brésilien qui était le grand favori. Je vais continuer à travailler pour obtenir la médaille d'or lors des Jeux olympiques de 2020 et les Jeux méditerranéens de 2021".