Sahara Occidental: Le Maroc n'a d'autres choix que les négociations avec le Polisario

A cette occasion, M. Ghali a rappelé que "toutes les richesses naturelles du Sahara Occidental reviennent exclusivement au peuple sahraoui et aucune partie ne peut les exploiter sans consulter son unique et légitime représentant, le Front Polisario".

Le président sahraoui a condamné, par ailleurs, "la guerre psychologique" menée par le Maroc contre les citoyens sahraouis en "remettant en cause tous les acquis et les réalisations accomplis par le peuple sahraoui", appelant à l'impératif de contrecarrer ces tentatives désespérées à travers le raffermissement des rangs, l'attachement à l'unité nationale et le ralliement autour du Front Polisario, seul et légitime représentant du peuple sahraoui.

"Les prochaines négociations entre les deux parties au conflit, à savoir le Front Polisario et le Royaume du Maroc porteront essentiellement sur la voie à suivre pour permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance", a souligné M. Ghali samedi à Laayoune, dans une allocution à l'occasion de la 17e rencontre des communautés du nord, relayée par l'Agence de presse sahraouie (SPS).

