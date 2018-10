Algérie: La DGSN lance une nouvelle campagne de don de sang

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a… Plus »

Pour sa part, le directeur de l'administration générale à l'ANS, Samir Houma, a indiqué qu'une coordination a été menée avec l'agence pour faire de cette campagne une réussite, appelant les citoyens en bonne santé, âgés entre 18 et 65 ans, à se rendre aux centres de transfusion sanguine au niveau des hôpitaux ou places publiques pour faire don de leur sang et contribuer ainsi à la consécration de cette culture dans la société.

Plus de 15.000 poches de sang seront collectées dans le cadre de cette campagne pour être distribuer aux différents hôpitaux publics, a fait savoir l'intervenant qui a rappelé que le nombre de poches de sang collectées depuis le début de l'opération en 2008 a atteint plus de 100.000 poches.

Cette opération de solidarité vise à "consacrer les valeurs de solidarité et à renforcer la coopération de proximité entre les catégories de la société", a indiqué M. Hamidi qui a ajouté que la première étape de cette campagne a été lancée en mars dernier et la deuxième en juin".

Dans une déclaration à la presse, le chargé de la communication à la Direction de la santé et de l'action sociale et conseiller de la sûreté nationale, Samir Hamidi a précisé que "toutes les mesures ont été prises pour assurer le bon déroulement de cette opération humanitaire à la quelle prennent part annuellement les agents, cadres et fonctionnaires de la Sûreté nationale qui font don de leur sang pour alimenter les hôpitaux en cette substance vitale".

