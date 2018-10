Algérie: JOJ-2018 / Boxe - "C'est une consécration historique et logique"

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a… Plus »

"Notre objectif était de réaliser un bon classement même si les deux médailles obtenues n'étaient pas une surprise car nos boxeurs ont du potentiel. Je pense que ces résultats sont plus que satisfaisants et je dirai même plus qu'on aurait pu obtenir la médaille d'or", a ajouté la même source. Pour rappel, l'Algérie a remporté cinq médailles d'argent aux JOJ-2018, oeuvres du lutteur Fateh Benferdjallah (80 kg), des athlètes Mohamed Ali Gouaned (800m) et Loubna Benhadja (400m/haies) ainsi que des boxeurs Farid Douibi (75 kg) et Mohamed-Amine Hacid (91 kg).

"Tout d'abord, je dois féliciter nos boxeurs pour les résultats obtenus car c'est une consécration historique. C'est un résultat plus que positif pour la boxe algérienne. C'était logique car nos jeunes sont des champions sur la scène continentale et arabe", a déclaré le DTN à l'APS au niveau du salon d'honneur de l'aéroport international d'Alger, lors de l'accueil des athlètes algériens ayant pris part aux JOJ où l'Algérie a obtenu cinq médailles d'argent.

Alger — Le Directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de boxe (FAB), Mourad Meziane a qualifié dimanche à Alger "d'historique" et de "logique" les deux médailles d'argent obtenues par les boxeurs algériens Farid Douibi (75 kg) et Mohamed-Amine Hacid (91 kg) lors des 3es Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ-2018), disputés à Buenos Aires (6-18 octobre).

