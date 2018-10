Algérie: Mines - Des discussions menées avec des partenaires étrangers pour l'exploitation de l'or

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, a… Plus »

A propos de la modernisation du service public dans le domaine de l'industrie, M. Yousfi a réitéré l'engagement de l'Etat pour la numérisation des groupes industriels publics afin d'assurer leur modernisation et l'amélioration de leur gestion, ainsi que l'introduction des nouvelles technologies de l'information et la communication au niveau des administrations publiques pour améliorer davantage le climat des affaires national.

S'agissant des fonciers industriels non exploités, le ministre a indiqué que son département procède à la saisie de la justice pour la récupération des terrains relevant du domaine publics cédés aux privés par concession, tandis qu'une taxe de 5% de la valeur vénale est imposée sur les fonciers cédés aux privés par cession mais non exploités, ce qui a permis "la récupération de plusieurs fonciers", a-t-il précisé.

"Avec les moyens de transports et de la logistique qui existent actuellement dans les hauts plateaux et le sud du pays, je dirais que les investissements peuvent être rentables", a souligné le ministre, en rappelant que l'Etat a également décidé de créer 50 nouvelles zones industrielles à travers 39 wilayas pour une superficie globale de 12.000 hectares et un couts avoisinant les 300.000 milliards de dinars.

