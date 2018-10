Maroc: Le Parlacen s'enquiert des opportunités d'investissement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab

Une délégation du Parlement de l'Amérique centrale (Parlacen) a effectué vendredi une visite à Dakhla, où elle s'est informée des atouts économiques et des opportunités d'investissement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab.

Les membres de la délégation ont tenu une série de rencontres avec le président de la région de Dakhla-Oued Eddahab, le président du conseil provincial d'Oued Eddahab, ainsi qu'avec nombre d'élus et d'acteurs locaux.

Ils se sont également rendus à plusieurs sites à caractère économique, culturel et naturel situés dans la région.

Dans une déclaration à la presse, le président du Conseil de la région, Khattat Yanja, a indiqué que ce déplacement a permis à la délégation du Parlacen de constater de près le progrès réalisé au niveau de Dakhla-Oued Eddahab sur tous les plans.

La rencontre "fructueuse" avec les parlementaires centraméricains a été l'occasion d'évoquer les moyens à même de renforcer les relations entre le Maroc et les pays d'Amérique centrale, a-t-il dit, soulignant que l'accent a été également mis sur l'importance d'investir à Dakhla-Oued Eddahab, une région où règnent la stabilité et la sécurité.

En outre, il a estimé que cette visite aura un impact positif sur la promotion des liens commerciaux et culturels entre le Royaume et les Etats d'Amérique centrale, tout en incitant à déployer plus d'efforts en vue de les développer davantage dans l'avenir.

Pour sa part, le président du Parlacen, Tony Raful Tejada, a souligné la nécessité de consolider les relations avec le Maroc à la faveur d'un "partenariat fructueux" visant à booster les échanges commerciaux bilatéraux.

Il s'agit d'une opportunité pour donner un nouvel élan à la coopération entre le Maroc et les pays de l'Amérique centrale, en examinant les possibilités de tisser des partenariats dans nombre de secteurs économiques d'intérêt commun et en tirant profit des atouts dont disposent les deux parties, a fait observer Tony Raful Tejada, en visite de travail au Royaume à la tête d'une délégation du comité directoire du Parlement centraméricain.

Par ailleurs, la délégation s'est entretenue avec le président du conseil provincial, Ahmed Bakkar, et le premier vice-président du conseil municipal de Dakhla, Ibrahim Ayya.

La visite a pour objectif de promouvoir les liens entre le Royaume et les Etats d'Amérique centrale et d'identifier les moyens de promouvoir la coopération économique bilatérale, notamment dans les secteurs de la pêche maritime et du tourisme, a déclaré Ahmed Bakkar à la MAP.

Cette rencontre a été l'occasion de mettre en avant l'importance de l'initiative d'autonomie qui constitue la seule solution pour mettre fin au conflit artificiel autour du Sahara marocain, a-t-il dit, relevant qu'il a donné aux parlementaires centraméricains un aperçu sur le nouveau modèle de développement des provinces du Sud et ses impacts positifs sur la dynamique socioéconomique dans la région.

En outre, les membres de la délégation se sont rendus notamment au port de Dakhla, au Musée sahraoui, à la Médiathèque, aux unités agricoles et aux sites touristiques dans la région.

Tout en se félicitant du climat de sécurité et de stabilité dans la région, les parlementaires centraméricains se sont dits impressionnés par les indices de développement socioéconomique dans la région de Dakhla-Oued Eddahab et par leurs retombées concrètes sur le niveau de vie de la population locale.