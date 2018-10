Afrique du Nord: L'influence croisée des littératures Maghreb/Machrek en débat au Salon maghrébin du livre d'Oujda

Les différences culturelles n'ont jamais été un obstacle, mais bel et bien une source de richesse et une invitation à élargir ses horizons, a-t-il dit, ajoutant qu'il s'agit désormais de trouver le moyen de faire de cette littérature arabe diverse une force active.

Cette langue a propulsé nombre d'écrivains, du Maghreb comme du Machrek, sur le marché mondial du livre, même si, au sein même du monde arabe, beaucoup reste à faire pour surmonter les obstacles liés à la distribution du livre auprès du lecteur, a-t-elle noté. Revenant sur le sujet du débat, l'écrivain et poète marocain Mohamed Al Achaâri a affirmé que les littératures du Maghreb et du Machrek connaissent une influence réciproque qui va grandissant, grâce aux échanges culturels, à la généralisation des nouveaux moyens de communication et à l'essor de la production littéraire dans le monde arabe.

A cet égard, il a noté que les dialogues utilisés dans les romans modernes sont généralement écrits dans un langage plus proche des dialectes locaux que de l'arabe classique. Pour sa part, la romancière libanaise Houda Barakat a estimé qu'il est de la responsabilité des écrivains arabes de présenter dignement leur langue, qui jouit de caractéristiques qui lui sont propres et qui mérite d'être utilisée pour des récits littéraires de qualité aussi bien dans le fond que dans l'expression.

