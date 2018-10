Maroc: Commerçants et orpailleurs des camps de Tindouf se rebellent contre l'Algérie

Mais les orpailleurs ne sont pas les seuls mécontents, les commerçants des camps s'activant entre Tindouf et la Mauritanie soumis aux tracasseries des douaniers aussi bien algériens que mauritaniens, en l'absence de réaction officielle des dirigeants à Rabouni, se sont adressés au média pro-Polisario Futuro Sahara pour faire entendre leur voix et raconter leurs dernières mésaventures en Mauritanie cette fois.

A Mijek, le porte-parole des manifestants a ouvertement pointé du doigt les restrictions imposées par la direction du Polisario et l'Algérie aux chercheurs d'or. Aussi a-t-il demandé une totale liberté de mouvement dans tout le Sahara et le droit de vivre dignement tant qu'ils travaillent dans la légalité.

Des commerçants et des chercheurs d'or sahraouis des camps de Tindouf observent, depuis quelques jours, un sit-in ouvert devant le check-point de la MINURSO à Mijek, une localité située à l'Est du mur de sécurité érigé par les Forces Armées Royales (FAR).

