Maroc: La digitalisation de la fonction achats au centre d'une rencontre à Casablanca

La digitalisation et le développement de la fonction des achats au sein des entreprises en Afrique a été au centre d'une rencontre de l'African Puschasing leaders club organisé jeudi à Casablanca.

Cette rencontre, réunissant plus de 100 dirigeants d'entreprises opérant dans différents secteurs tels que les banques, l'immobilier et l'industrie, a été l'occasion de mettre l'accent sur les moyens à même de contribuer au renforcement du leadership des dirigeants achats et de la fonction au sein de ces entités au niveau africain.

Le développement et la professionnalisation du métier des achats constitue un challenge pour les entreprises au Maroc et dans le continent notamment sous l'impulsion d'une externalisation de plus en plus importante, d'où la nécessité de saisir les évolutions actuelles et à venir de cette fonction à travers le partage de bonnes pratiques, a fait savoir le directeur achats à Attijariwafabank, Younes Taghrichte lors de cette rencontre initiée par le cabinet Effiscience Conseil.

Il a, par la même occasion, souligné l'importance de cet événement qui constitue un espace d'échange sur les bonnes pratiques et d'opportunités de développement afin de faire évoluer les dirigeants achats vers des modèles de performance collaboratifs, innovants et responsables, rapporte la MAP.

Dans un contexte africain en perpétuel mouvement de plus d'un milliard d'habitants et un marché géant pour les investissements, les entreprises dépendent ainsi de leurs fournisseurs et les questions de performance s'imposent.

L'objectif de l'événement étant d'être une véritable plateforme d'échange en vue de construire une communauté unie autour de la montée en maturité de la fonction «achats» en Afrique.

Il vise également à construire des connexions avec des responsables de la fonction permettant d'établir des benchmarking et à détecter les opportunités de collaboration avec des compétences africaines.

Le programme de cette rencontre se décline en tables rondes sur des thématiques telles "Quelle place des achats responsables au Maroc et en Afrique?", "Quelle opportunité tirer de la digitalisation des achats ?" et "Quelle compétence pour le dirigent achats de demain ?".