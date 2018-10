Burkina Faso: Procès du putsch - La version de Me Hermann Yaméogo

L'audience du procès du putsch manqué s'est poursuivie, le vendredi 19 octobre 2018, avec l'interrogatoire de Léonce Koné et de Me Augustin Hermann Magloire Yaméogo. Ils sont accusés de complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat et de coups et blessures sur 42 personnes.

L'interrogatoire de l'ancien 1er vice-président du Congrès pour la démocratie (CDP), Léonce Koné, a pris fin, le vendredi 19 octobre 2018. Poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat et de coups et blessures volontaires, l'accusé a toujours clamé n'avoir pas soutenu les acteurs du putsch avec du matériel de maintien d'ordre et de l'argent. D'ailleurs, les 50 millions de francs CFA reçus seraient ses fonds propres et des dons d'amis vivant en Côte d'Ivoire. « Une partie devrait servir à financer les activités du CDP et à organiser les élections et l'autre partie, à mettre en place le protocole d'accord politique. Ni dans mes messages, ni dans mes actes, vous aviez trouvé une implication forte pour m'accuser. Alors, je trouve votre analyse grotesque », a rétorqué l'accusé à Me Hervé Kam à propos de l'argent envoyé de la Côte d'Ivoire. « Nous étions dans une période d'incertitude où toutes les frontières terrestres et aériennes étaient fermées, l'accusé s'est battu pour faire rentrer de l'argent sur le territoire. Sauf s'il devrait servir à des fins plus urgentes, je ne vois pas la nécessité de le faire venir », a martelé l'avocat.

A ce propos, l'accusé hausse le ton et affirme que c'est une insinuation et lui, il doit être jugé sur des preuves. Selon lui, le CND prônait l'inclusion de toutes les parties aux élections et souhaitait l'élection des Burkinabè de l'étranger. Alors, ses amis ont vu en ce nouveau régime, l'instauration d'une véritable démocratie. « C'est pourquoi, nous avons fait deux déclarations (une le 20 septembre et l'autre le 21 septembre 2015) dans lesquelles, nous réclamions l'instauration d'un régime civil autre que celui de la Transition », a souligné Léonce Koné. Pour Me Kam, cette attitude est une marque de complicité au coup d'Etat. Aussi, la mobilisation des militaires, le soutien matériel et la présence du prévenu aux côtés des auteurs du putsch (au camp Naaba Koom II, à l'aéroport et à l'hôtel Laïco) sont des actes qui montrent clairement sa culpabilité. « Je fais de la politique et non du putsch. Nous étions d'avis avec le putsch, parce qu'il prônait l'inclusion aux élections. J'ai participé à des activités politiques, c'est cela la démocratie. Je n'ai pas de gêne à le dire, c'est juste l'évolution politique qui l'a voulu », a répliqué l'accusé. Pour l'avocate de M. Koné, Me Antoinette Ouédraogo, dans l'arrêt de renvoi, son client est poursuivi pour des faits de communication. Et jusqu'à présent, aucune preuve n'a été démontrée qui montre son implication. « Ces faits reprochés ne sauront donc constituer des preuves, au vu du dossier des charges à l'encontre de mon client », a-t-elle déclaré.

L'exclusion, l'erreur de la Transition !

Dans l'après-midi du 19 octobre 2018, c'était au tour de l'accusé Hermann Augustin Magloire Yaméogo de passer à la barre. Agé de 70 ans, cet avocat de profession est le président de l'Union nationale pour la démocratie et le développement (UNDD). Poursuivi des mêmes chefs d'accusation que son prédécesseur, celui-ci a plaidé non coupable. « Je suis à votre barre à cause de mes opinions », a souligné l'accusé avant de dérouler son programme au moment des faits du coup d'Etat manqué. Dans sa relation, le 16 septembre 2015, l'accusé a affirmé avoir reçu l'information sur l'arrestation des autorités de la Transition dans l'après-midi. « Immédiatement, j'ai informé Léonce Koné, membre du protocole d'accord politique, qui avait été créé. Tous réunis chez moi, on est resté dans l'attente d'avoir de plus amples informations sur la crise jusqu'à 3 heures du matin », a-t-il soutenu. Le 17 septembre, le prévenu a affirmé avoir appelé le colonel-major Boureima Kyéré pour en savoir davantage. Celui-ci lui aurait répondu avec une voie terne qu'il s'agissait d'un coup d'Etat. Cela a été confirmé par la suite par la déclaration à la télévision du colonel Mamadou Bamba. Alors que faire ? « On est resté là, à discuter. C'est en ce moment d'indécision qu'un des nôtres aurait pris rendez-vous avec le général Gilbert Diendéré pour une rencontre », a précisé l'accusé.

Accompagné de Léonce Koné et Emile Kaboré, ils sont allés voir le général. « Il nous a expliqué les motifs de cet acte. A l'écouter, il s'est agi de la menace tendant à dissoudre le Régiment de sécurité présidentielle (RSP), le mécontentement lié à l'exclusion, le refus d'aller au vote des Burkinabè de l'étranger. Est-ce donc une action d'ensemble ? », a interrogé Hermann Yaméogo. M. Diendéré aurait répondu par l'affirmative et le Chef d'Etat-major général des armées aurait même demandé du matériel de maintien d'ordre qu'ils sont allés chercher à la frontière de la Côte d'Ivoire. Le 18 septembre, c'est encore cette même délégation qui a été à la rencontre des chefs d'Etat de la CEDEAO. « En tant que porte-parole de la délégation, j'ai pris la parole. Si aujourd'hui, nous sommes rentrés en résistance c'est à cause de l'exclusion. Nous avons confiance que cette nouvelle équipe va restaurer cette injustice dont on était victime », a reconnu l'accusé. Pour des raisons de maladie, M. Yaméogo dit n'avoir plus assisté à aucune des rencontres et c'est le 5 octobre 2015 qu'il a été arrêté.

Cependant, l'accusé a refusé de répondre aux questions du ministère public sur les messages, qu'il aurait envoyés à Léonce Koné, car pour lui, son téléphone n'a pas été expertisé. Il est donc hors de question qu'il s'explique sur ces faits. « M. le procureur militaire, posez moi des questions sur mes opinions et je répondrai. En dehors de cela, je ne répondrai pas », a-t-il relevé. Son interrogatoire se poursuit ce matin, 22 octobre à 9h toujours avec les questions du parquet militaire.