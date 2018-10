Ile Maurice: Sanctionné par le Vatican, accusé d'abus sexuel, le père Moctee se mure dans le silence

Les conseillers d'Amaury sont remontés. De plus en plus, les chauffeurs ne respectent pas la limitation de… Plus »

En ce qui concerne Joseph-Marie Moctee, l'instance préconise «la peine perpétuelle de la défense de tout ministère et de tout contact avec des mineurs», selon un article paru sur le site cath.ch en date du 19 octobre et ayant pour titre : «Ile Maurice : l'Église sanctionne un prêtre pour abus sexuel».

Le Diocèse de Port-Louis se saisit également du dossier et le comité d'enquête est présidé par le vicaire général, Jean-Maurice Labour. Après avoir entendu toutes les parties, un dossier est envoyé au Vatican. Depuis que les scandales sexuels secouent l'Église catholique, c'est la Congrégation de la Doctrine de la Foi qui reçoit des dossiers afin de situer les responsabilités et prendre les sanctions nécessaires s'il y a lieu.

Contacté au téléphone, Me Bernard Marie a affirmé que «cette sanction ne concerne que l'Église et pas l'affaire qui est toujours devant la justice en ce qui concerne la loi mauricienne». Celle-ci devait être entendue demain, lundi 22 octobre, mais l'avocate de l'adolescent qui a accusé le prêtre, a réclamé un renvoi, son client étant en période d'examens.

