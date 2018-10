Madagascar: La même rengaine

Tous ces programmes sont actuellement en cours. Et les bailleurs veillent au grain en ce qui concerne leur application. La preuve, le FMI a procédé, récemment, à une revue des performances de Madagascar dans l'application du programme financé par la Facilité Elargie du Crédit (FEC), avant de décider du déblocage d'une autre tranche de financements. En somme, à moins de sortir, une nouvelle fois, de la route classique tracée par les bailleurs traditionnels et de tenter ainsi le diable des financements parallèles, aucun candidat ne peut prétendre avoir un programme spécifique capable de rendre Madagascar un pays riche en deux temps, trois mouvements. A moins d'être démagogue.

Des candidats sillonnent le pays en hélicoptères. Ils sont riches et... s'envolent. Les électeurs, eux, sont pauvres et... restent à terre. Pire, en ce début de saison des pluies, c'est le retour dans la boue pour certains. Les candidats leur promettent une vie meilleure et monts et merveilles. La même rengaine que lors des précédentes élections présidentielles vécues par le pays depuis l'indépendance. Dans leur forme et leur appellation, les programmes de chaque candidat paraissent tous originaux.

