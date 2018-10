Madagascar: Le festival d'Art Urbain lancé avec la manière

Le festival d'Art Urbain de l'Is'art Galerie a été créé en 2016, l'objectif apparent a été d'apporter une nouvelle approche de l'art contemporain. Voulant atteindre le public grâce à la proximité des scènes et des lieux de performance. Cette année, ils seront une vingtaine d'artistes à participer dont quelques étrangers. Comme Gary Frier, un peintre, Kadiatou Diallo et Dane Dodds, deux vidéastes, tous les trois viennent de l'Afrique du Sud. La Zambienne Julia Taonga Kaseka, une performeuse est aussi présente.

La danse a été représentée par Harivola et Judith, des chorégraphes reconnus dans cette discipline. La soirée a été, en somme, très animée, démontrant la capacité de la génération Is'art Galerie, l'une des plus actives dans la capitale en matière d'art contemporain. Ce sera donc plus de dix jours d'activités dans plusieurs lieux de la capitale.

Le festival d'Art Urbain de l'Is'art Galerie a débuté officiellement vendredi par une soirée de lancement qui a rassemblé plusieurs expressions artistiques. Il y a eu du « beat box »- faire les batteries et toutes sortes de sonorités instrumentales avec la bouche- exécuté par Do B. Il est sans doute l'un des meilleurs dans ce domaine. L'artiste a effectué une performance inventive qui a été bien reçue par l'assistance assez fournie. Plusieurs œuvres ont aussi été exposées. Avec des artistes comme Clipse Teean, Tahina Rakotoarivony, Taka, Loris Behanzin, Valery... Le groupe Mapingo a aussi été de la partie. Cette formation pratique une musique qu'elle qualifie de fusion « funk roots ». Même un projet de la Nasa trouverait difficilement une appellation de ce genre. Néanmoins, cela a été une découverte qui a permis de savourer une musique plaisante.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.