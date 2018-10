Ile Maurice: Crime à Gros-Cailloux - Une charge provisoire d'assassinat retenue contre Sachin Teeree

Les conseillers d'Amaury sont remontés. De plus en plus, les chauffeurs ne respectent pas la limitation de… Plus »

Ritesh Gobin quitte derrière lui ses parents et quatre frères et soeurs. La famille a vécu pendant 11 mois à Montée S, avant de s'installer à Gros-Cailloux, village originaire du père de famille. Celle-ci est venue s'installer dans le nouveau village il y a deux ans. Le garçon devait prendre part aux examens du Primary School Achievement Certificate demain. Il fréquentait l'école du gouvernement de Gros-Cailloux, comme sa soeur.

Isabelle Martin et son époux, Hans, parents de deux enfants, voisins des Gobin, sont aussi présents. Elle explique avoir appris la nouvelle dimanche matin. Et d'ajouter qu'elle n'arrive pas à croire qu'un de ses voisins ait pu commettre un tel acte sur un enfant. D'autant que Sachin Teeree est un homme sans histoire, lâche-t-elle. De faire ressortir que cette tragédie a provoqué une onde de choc qui va certes bouleverser le quotidien de cette localité, car les enfants jouaient jusqu'ici en toute quiétude dans la rue.

