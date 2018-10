Ile Maurice: Amaury - Les conseillers décrient l'insécurité routière

Les conseillers d'Amaury sont remontés. De plus en plus, les chauffeurs ne respectent pas la limitation de vitesse. Il y a eu trop d'accidents dans la région, dont un mortel il y a à peine quelques semaines. L'insécurité sur la route devient de plus en plus évidente, à les entendre. Ils sont d'avis qu'il faut impérativement que la police se penche sur ce problème.

Ils estiment qu'il faut plus de ralentisseurs dans la région. «La route s'avère un danger. Des jeunes se montrent insouciants de nos jours et roulent trop vite à cet endroit», explique Rajeev Bundhun, l'un des conseillers d'Amaury. De plus, plusieurs lettres à ce propos ont été adressées à la Traffic Management and Road Safety Unit afin que le nécessaire soit fait avant qu'un autre drame se produise. «Nous espérons que nos démarches ne tomberont pas dans les oreilles de sourds cette fois.»

«Il est important pour nous de veiller au grain pour que la sécurité de tout le monde prime dans le village, mais surtout que les accidents diminuent», ajoutent-ils.