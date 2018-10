Madagascar: Haute-Matsiatra - Maman'i Gan élue présidente

Samedi, elle était présente aux côtés de Giscard Andriano, le nouveau président de la ligue de Vatovavy-Fitovinany ; de Désiré Rakotoarimino, candidat à la présidence de la ligue de Bongolava, dont l'élection sera à organiser mercredi à Tsiroanomandidy ; et de Jacques Ramaroson et Briand Andrianirina, candidats à la présidence de la Fédération Malgache de Football (FMF).

Elle a recueilli toutes les voix des cinq sections présentes à l'assemblée générale élective de ladite ligue. Face à cinq autres candidats et au désistement du président sortant, Hilarion Rarson, Maman'i Gan devient la nouvelle femme forte du football de Haute-Matsiatra. Elle qui n'est plus à présenter dans le monde du sport dans cette partie de l'île, étant déjà trésorière du club de football de Zanakala. Il est à signaler que sa candidature a été à plusieurs reprises rejetée par la commission électorale mais, cette fois-ci sous la pression de la CAF et de la FIFA, elle a pu se présenter.

