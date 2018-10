Madagascar: Tourisme - Une randonnée pour découvrir le village Saint-Augustin

Ce site est localisé à 37 kilomètres au sud de Tuléar. Il s'agit d'un ancien refuge des pirates aux XVIe et XVIIe siècles, ce village de pêcheurs Vezo a su garder son charme ancestral et ses coutumes. Le calme et la quiétude y règnent et ne sont troublés que par les plongeurs et les adeptes de la plongée sous-marine, selon les explications des organisateurs. En outre, entourée de longues falaises creusées par les eaux du fleuve Onilahy, la baie de Saint-Augustin mérite qu'on s'y attarde.

Fort du succès de la journée de randonnée à Andatabo et ses environs en septembre dernier, l'Office Régional du Tourisme de Tuléar multiplie les activités de promotion de la destination sud et organise une randonnée le 27 octobre 2018 en vue de découvrir le village de Saint-Augustin.

