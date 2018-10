Madagascar: Jao's Pub - «Big MJ Birthday Bash», le public en extase

Nathy la chanteuse R'n'B d'Antsiranana, le Boss Mananarien de Mananara, Kim Jah Deta, McCo Boybad et Wada de Jiolambups, et les autres artistes de la nouvelle génération de la musique urbaine, sont venus honorer de leur présence l'anniversaire de leur ainé.

A 23h, après avoir écouté les chants d'animation, Big MJ a débarqué chez Jao's Pub. Chemise manche longue, pantalon marron, mocassins, Big MJ est entré chez Jao's Pub avec sa compagne, vêtue d'une robe serrée bleue, et quelques éléments de sécurité. Une entrée de star ! Que de la classe ! À 11h30, acclamé par le public, Big MJ est monté sur l'estrade. L'évènement « Big MJ Birthday Bash » a commencé avec la chanson « Nalingi yo », en langue lingala qui veut dire «Je t'aime ». La foule était en liesse. Certains se sont même mis debout sur des chaises afin de pouvoir voir leur chanteur. Après avoir fini, Big MJ a invité sur scène le prince du ragga dance hall de la région du nord de Madagascar, Basta Lion, lui aussi un des artistes attendus de la fête. « Mangilikitiky », « Anaconda » étaient dans le répertoire du jeune raggaman. Le public de Jao's Pub était euphorique. Avec l'arrivée d'artistes comme McCo Boybad et de Jiolambups, l'atmosphère était encore plus chaude, surtout à minuit. Car passée cette heure, non seulement l'on fêtait les 10 ans de scène de Big MJ, mais aussi son anniversaire - il est né également le 19 octobre. En effet, la jeune artiste Tinah lui a offert un grand gâteau pour vivre un moment convivial avec ses fans. « Je ne sais pas quoi dire, je suis très ravi » s'est exprimé Big MJ avec des larmes joies. Que du spectacle ! Des effets spéciaux étaient au rendez-vous.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.