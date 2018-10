Algérie: Deux éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés à Tissemsilt (MDN)

Alger — Deux éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés dimanche à Tissemsilt par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté, le 21 octobre 2018 à Tissemsilt (2ème Région militaire), deux (02) éléments de soutien aux groupes terroristes", précise-t-on de même source.

Dans le même contexte, un détachement de l'ANP "a découvert et détruit, lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Ain El Barda, commune de Beni Fedhala, wilaya de Batna (5ème RM), deux (02) casemates pour terroristes et trois (03) bombes de confection artisanale".

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont appréhendé, à Tamanrasset et In Guezzam (6ème RM), quatorze (14) contrebandiers et saisi 5,4 tonnes de denrées alimentaires, des outils d'orpaillage et un téléphone satellitaire".

D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont saisi, à Khenchela et Bejaïa (5ème RM), sept (07) fusils de chasse sans papiers, tandis que 5.339 unités de différentes boissons ont été saisies à Biskra et El-Oued (4ème RM)".