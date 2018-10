Rwanda: Un gouvernement paritaire nommé

La nouvelle équipe mise en place par le président Paul Kagame consacre 50% de postes aux femmes et 50% aux hommes.

Le président rwandais a formé jeudi soir un nouveau gouvernement composé de 26 ministres. Soit cinq membres de moins par rapport à la précédente équipe qui en comptait 31. Dans cette nouvelle restructuration, Paul Kagamé a joué sur l'équilibre paritaire en nommant 13 femmes et 13 hommes. «Ce nouveau remaniement vise à rendre le gouvernement plus structuré, plus efficace et davantage axé sur les services aux populations», selon un communiqué officiel publié par la présidence rwandaise.

Classé 4e en 2017 parmi les pays les plus égalitaires au monde, en matière de parité homme-femme, selon un rapport du Forum économique mondial, le Rwanda devient ainsi le deuxième Etat du continent après l'Ethiopie à avoir opté en faveur de l'équilibre paritaire. Il y a quelque temps, le Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, a mis en place un nouveau gouvernement de 20 membres constitué de 10 femmes et 10 hommes. Autre fait marquant de ce nouveau gouvernement, le départ de deux poids lourds du régime et le rajeunissement de la nouvelle équipe.

James Karabe du ministère de la Défense, un pilier du système Kagame quitte le gouvernement. En poste depuis 2010, cet ex-chef d'état-major de l'armée, et ancien compagnon de lutte du président Kagame depuis 1990, a été nommé conseiller spécial du président pour les questions de sécurité, poste nouvellement créé. Il est remplacé à ce poste par le major-général Albert Murasire.

Alors que Louise Mushikiwabo, nouvellement promue secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), est remplacée par Richard Sezibera, précédemment ministre de la Santé, qui officie désormais comme ministre des Affaires étrangères et de la Coopération. Anastase Shyaka se voit confier le ministère de l'Intérieur, en remplacement de Francis Kaboneka appelé à d'autres fonctions.