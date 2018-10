Afrique de l'Ouest: Golfe de Guinée - L'assistance médicale en mer au centre d'un séminaire

Au Mali, à Bamako, on a assisté à la création, dimanche 21 octobre, d'un nouveau front… Plus »

Le séminaire d'Abidjan vient donc à point nommé, en ce sens qu'il a non seulement permis aux acteurs de renforcer leurs capacités en matière d'assistance médicale en mer mais aussi de former des ressources humaines de qualité afin de bâtir une économie maritime plus sécurisée, sûre et durable.

Malheureusement, notera M. Tano, la majeure partie des dispositifs dans le golfe de Guinée sont dépourvues de moyens. «De nombreux accidents dont ont été victimes les marins ces dernières années à bord des navires présents dans cette zone, ont montré les insuffisances dans la mise en place des systèmes de sauvetage en général et plus particulièrement dans l'organisation de l'assistance aux malades ou aux blessés», a-t-il regretté.

Sans compter, ajoute-t-il, qu' à côté de la grande criminalité maritime, «on assiste aussi de manière récurrente à des accidents ou incidents maritimes qui impliquent souvent des efforts en matière de recherche et de sauvegarde maritime et surtout de prise en charge médicale d'urgence des sinistrés souvent membres des équipages maritimes.»

Ils ont renforcé leurs capacités en matière d'aide médicale en mer dans le cadre des conventions et des recommandations émanant des organisations internationales et de l'apport aux acteurs d'une opération d'aide médicale en mer les outils nécessaires.

Du mardi 16 au vendredi 19 octobre 2018, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (ARSTM) d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, a abrité un séminaire sous régional sur le renforcement de capacités des acteurs. Venus des Etats du Golfe de Guinée, les participants étaient essentiellement des acteurs du dispositif de secours en mer -commandants de moyens d'intervention (Marine ou Garde-Côtes), médecins en charge de l'aide médicale en mer, opérateurs ou responsables de centres opérationnels de coordination des secours en mer-, etc.

